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美參院推新法案 阻中國購買鄰近美軍事設施土地

2023/2/12 07:55
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（中央社記者徐薇婷華盛頓11日專電）美中關係日益敵對緊張，美國共和黨籍聯邦參議員克魯茲10日宣布推出新法案，限制與中國、俄羅斯、伊朗或北韓等敵對政府的相關人士購買鄰近美國軍事設施土地，以確保國家安全。

這部由參議院外委會成員克魯茲（Ted Cruz）提出的法案全名為「保護軍事設施和區域法案」（Protecting Military Installations and Ranges Act），獲得盧比歐（Marco Rubio）、施密特（Eric Schmidt）、戴恩斯（Steve Daines）、布勞恩（Mike Braun）及塔伯維爾（Tommy Tuberville）等5位同黨參議員背書。

法案限制任何與中國、俄國、伊朗或北韓等敵對政府相關聯人士，購買距離美國軍事設施100英里或距離軍事區域50英里的土地，要求美國外來投資審查委員會（Committee on Foreign Investment in the United States）對相關銷售或租賃案進行逐一審查。

代表美國德州的克魯茲10日透過新聞稿表示，中國政府對美國造成嚴重、持續性的間諜威脅，屢屢危及德州乃至全美人民安全。

他強調：「我們不能允許中共購買鄰近攸關美國國安設施的土地，擴大這些企圖。」

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克魯茲2021年4月曾提出同樣法案，但未在國會獲得進展。目前德州、佛羅里達、阿肯色等全美多州基於國安考量，紛紛考慮推出法案禁止中國公民購買房地產，克魯茲法案可望獲得較多關注。

此外，克魯茲10日同步宣布重新提出「保護美國免於間諜侵害法案」（Protecting America from Spies Act），欲確保曾對美國從事間諜工作或竊取智慧財產權的人士及其親屬，5年內無法獲得入美簽證。（編輯：韋樞）1120212

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