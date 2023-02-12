阿根廷熱浪創高溫紀錄 當局對9省發布健康警告

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（中央社布宜諾斯艾利斯11日綜合外電報導）阿根廷國家氣象局今天表示，阿根廷遭逢60多年來最嚴重的熱浪襲擊，當局已對南部和中部9個省分發布健康警告。

法新社報導，這是地處南半球的阿根廷這個夏天第8波熱浪，氣溫直逼攝氏40度。

阿根廷國家氣象局表示，過去10年，阿根廷每季從未出現超過4或5波的熱浪。

氣象局說，從11月到1月的這3個月的氣溫為1961年以來同期最熱的，較正常溫度高出約攝氏1.7度。

氣象學家坎佩特拉（Enzo Campetella）告訴法新社說，偶爾有熱浪屬正常現象，但氣候變遷讓各個大陸的熱浪「更持久和更強烈」，即使在阿根廷巴塔哥尼亞山區（Patagonia）也是如此。

布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）居民今天醒來時氣溫為攝氏36度，預計今天最高溫為38度，這會是61年以來2月最高溫。

國家氣象局今天對科林特斯（Corrientes）、米西奧內斯（Misiones）、聖路易（San Luis）、曼多薩（Mendoza）、拉潘帕（La Pampa）和布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）等6省發布了「橘色警示」；並對科爾多瓦（Cordoba）、恩特里奧斯（Entre Rios）和聖胡安（San Juan）等3省發布「黃色警示」。

在巴塔哥尼亞地區，內格羅河省（Rio Negro）沿海一帶9日氣溫曾達攝氏42度。

根據羅薩里奧穀物交易所（Rosario Grain Exchange）的數據，聖嬰現象的反聖嬰週期去年為阿根廷帶來歷史高溫，導致農作物損失約計100億美元。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120212