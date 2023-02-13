未取締沒戴頭巾婦女 伊朗警員遭懲戒

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（中央社德黑蘭13日綜合外電報導）伊朗當地媒體今天報導，一名警員因為執法未落實女性著裝規定，未要求婦女戴上頭巾把頭髮遮住，已經遭到懲戒。

法新社報導，近日社群媒體瘋傳一段影片，影片中伊朗西部克爾曼沙省（Kermanshah）一名警員告訴一名婦女，他不認為必須強制女性戴上頭巾。

影片中可以聽到這名警員在答覆一名婦女要求他強制另一名婦女戴上頭巾時說：「這位女士想穿著這樣出門，不關我的事。」

伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim）今天引述克爾曼沙省警方聲明報導：「經過徹底調查，這名警員被傳喚，並接受必要的告誡和受訓。」

去年9月，22歲的庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性著裝規定，遭到道德警察逮捕並在羈押期間死亡，引爆伊朗全國抗議風潮。

在這些抗議活動期間，包括安全人員在內有數百人喪生，數以千計的人遭逮捕。伊朗當局往往將這些抗議活動描繪為「暴動」。

自從爆發抗議活動以來，愈來愈多的伊朗女性在公共場所未穿戴頭巾。在許多情況下，並未引來警察的關切。

然而，今年1月，伊朗當地媒體報導，警方已恢復執行相關規定，在車內必須穿戴頭巾，違反著裝規定女性將收到警方發出的警告簡訊。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1120213