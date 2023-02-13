俄軍稱將戰線向西推進 烏軍反稱擊退敵方攻勢

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（中央社基輔13日綜合外電報導）俄羅斯軍方今天表示，俄軍已把烏克蘭前線略向西推進幾公里；基輔當局則稱，烏克蘭軍隊在數個州擊退了俄軍攻勢。

路透社報導，俄羅斯入侵烏克蘭即將滿週年，目前絕大多數戰事發生在烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）一帶。經過數月交戰後，當地目前仍由烏軍把持。

烏克蘭軍方今天回報，前線各地遭到俄軍強力砲擊，且巴赫姆特附近有16個聚落遭到轟炸。

俄羅斯國防部則表示，俄軍4天來成功朝西推進了2公里，但未說明發生在前線哪一區段。兩軍交戰前線涵蓋烏克蘭東部與南部數州，距離十分長。

俄羅斯國防部說：「俄國軍人突破了敵軍防線，朝梯形防禦陣行深入了數公里。」

然而根據烏克蘭軍方說法，烏軍在過去一天擊退了位處頓內茨克州（Donetsk）的巴赫姆特附近數波攻勢，以及俄軍在哈爾科夫（Kharkiv）、盧甘斯克（Luhansk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等州的攻擊。

俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）的創辦人普里格津（Yevgeny Prigozhin）昨天說，瓦格納集團已拿下位於巴赫姆特北部外緣的村莊克拉斯納霍拉（Krasna Hora）。瓦格納集團數個月來帶頭進攻巴赫姆特，雖無重大突破，但穩定推進。

拿下巴赫姆特是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）目前一大目標，俄軍連月來的砲擊已使當地大多成為廢墟。

頓內茨克州目前局部遭俄羅斯占領，莫斯科希望取得整個州。但俄烏雙方過去數週都沒有取得決定性進展。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1120213