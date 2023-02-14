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基輔市長：雙俄選手想去巴黎奧運 應先譴責戰爭

2023/2/14 13:09
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（中央社基輔13日綜合外電報導）烏克蘭首都基輔市市長克里契科（Vitali Klitschko）曾是世界拳王，他今天告訴法新社，俄羅斯運動員若想獲准參加2024年巴黎奧林匹克運動會，得先公開譴責俄烏戰爭。

克里契科說：「如果俄羅斯與白俄羅斯運動員不對（俄烏）戰爭說『不』，就不能參加巴黎奧運。」

曾是重量級拳擊手的克里契科說：「如果他們公開反對這場戰爭，就能（參賽），但他們不敢。」

俄烏戰爭爆發後，俄羅斯和其盟國白俄羅斯就被大多數奧運項目排除在外。俄國去年2月開始侵略烏克蘭，白俄同意俄軍利用自家領土當作飛彈發射場。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，若俄羅斯運動員獲准參賽，烏國將抵制巴黎奧運。

克里契科向運動員喊話：「告訴你們的政府，停止這場無意義的戰爭。」

國際奧林匹克委員會（IOC）上個月宣布，正探索能讓俄羅斯與白俄羅斯運動員以中立身分參加巴黎奧運的「途徑」；烏克蘭對此強烈反彈。

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）昨天說，他對烏克蘭運動員的「悲痛及苦難」感同身受，但不能由個別政府決定誰能參加國際體育賽事。

克里契科說：「我很樂意邀請巴赫到基輔、到烏克蘭，這樣他就能親眼看見被摧毀的村莊、城市，看看有多少人被殺害。」（譯者：李晉緯/核稿：曾依璇）1120214

#克里契科
#巴黎奧運
#烏克蘭
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