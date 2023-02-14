越南廣南省車禍 廂型車超載釀8死

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（中央社記者陳家倫河內14日專電）越南廣南省今天凌晨4時許發生一起死亡車禍，一輛廂型車在路口與一輛聯結車相撞，事故導致至少8人死亡。這輛廂型車超載了5人，警方正進一步調查事故原因。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，當地縣警察局局長范越進（Pham Viet Tien）證實，這起車禍發生在今天凌晨4時，廂型車當時正從廣南省（Quang Nam）往峴港市（Da Nang）的方向行駛。

他說，事故共導致8人死亡，其中廂型車上6名乘客當場死亡，另外兩人送醫後傷重不治，包括廂型車司機與助理也不幸喪生。

報導指出，目前還有12人在醫院救治中，其中3人傷勢嚴重。

廣南省一名官員指出，這輛16人座的廂型車當時共載了21人，車上乘客都是廣義省（Quang Ngai）的居民，當時正要前往承天順化省（Thua Thien-Hue）做健康檢查。

報導表示，這輛廂型車為私人所有，並非營業用車輛。意外發生時廂型車車速為69公里，而聯結車的車速為30公里。警方正展開進一步調查。（編輯：黃自強）1120214