更多編輯台推薦新聞：
我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎
娛樂

我的法國影展落幕 「空姐沒有明天」摘評審團大獎

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

越南廣南省車禍 廂型車超載釀8死

2023/2/14 19:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳家倫河內14日專電）越南廣南省今天凌晨4時許發生一起死亡車禍，一輛廂型車在路口與一輛聯結車相撞，事故導致至少8人死亡。這輛廂型車超載了5人，警方正進一步調查事故原因。

越南年輕人報（Tuoi Tre）報導，當地縣警察局局長范越進（Pham Viet Tien）證實，這起車禍發生在今天凌晨4時，廂型車當時正從廣南省（Quang Nam）往峴港市（Da Nang）的方向行駛。

他說，事故共導致8人死亡，其中廂型車上6名乘客當場死亡，另外兩人送醫後傷重不治，包括廂型車司機與助理也不幸喪生。

報導指出，目前還有12人在醫院救治中，其中3人傷勢嚴重。

廣南省一名官員指出，這輛16人座的廂型車當時共載了21人，車上乘客都是廣義省（Quang Ngai）的居民，當時正要前往承天順化省（Thua Thien-Hue）做健康檢查。

報導表示，這輛廂型車為私人所有，並非營業用車輛。意外發生時廂型車車速為69公里，而聯結車的車速為30公里。警方正展開進一步調查。（編輯：黃自強）1120214

#廣南省
#越南
#范越進
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族