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拜登政府計劃釋出戰略儲油 總量料達2600萬桶

2023/2/14 12:31
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（中央社華盛頓13日綜合外電報導）美國拜登政府計劃履行多年前授權的預算令，自戰略石油儲備（Strategic Petroleum Reserve）釋出更多原油。隨著油價趨穩，美國政府曾尋求停止執行這項預算令。

彭博引述知情人士報導，這項國會授權銷售案出售總量將達2600萬桶原油。

美國能源部發言人指出，這次釋油是依據2015年頒布、在本財政年度執行的預算令。能源部一直嘗試停止執行2015年立法要求售油的若干部分，以填補戰略石油儲備下滑水位。美國目前戰略石油儲備水位約為3億7100萬桶。

這次釋油後，戰略石油儲備將降至3億4500萬桶左右。拜登政府官員去年決定自戰略石油儲備釋出1億8000萬桶，試圖在俄羅斯入侵烏克蘭，導致全球石油流通混亂並推升油價超越每桶100美元後，緩解供應吃緊現象。

這是美國歷來最大規模的釋油，並使得戰略儲油降至1983年以來的最低水準，引來若干共和黨人批評。批評人士譴責此舉是政治噱頭。

當油價接近每桶70美元時，拜登政府官員持續與能源公司洽談買油事宜，以補足戰略石油儲備。美國最近這次釋油，主要是因為俄羅斯打算從下個月起每天減產50萬桶石油，以作為遭受制裁的報復。

石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）不久前才說，全球石油市場維持平衡狀態。

美國聯邦眾議院上個月通過法案，抑制能源部動用戰略石油儲備的能力，除非政府取得更多聯邦土地以鑽取油氣。

政府宣布釋出更多石油後，美國基準西德州中級原油價格下跌1%，報每桶79美元左右。（譯者：徐睿承/核稿：李佩珊）1120214

#美國
#美國能源部
#拜登政府
彭博
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