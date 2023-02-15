國會議員不歡迎 新疆主席吐尼亞孜取消訪英

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（中央社台北15日電）中國新疆維吾爾自治區人民政府主席艾爾肯．吐尼亞孜近期欲訪歐洲卻因人權問題引發反彈，除前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫告吹外，他造訪英國的行程也因國會議員強烈反對而取消。

香港星島日報今天報導，英國外交部14日表示，原本計畫本週訪英的吐尼亞孜取消了行程。

英國官方先前表示，如果吐尼亞孜本週訪問英國，英國官員將準備與他會面，以表達對新疆人權狀況的關切，但這些計畫遭到了國會議員的強烈反對，他們強調該地區涉侵犯維吾爾族人權。

報導指，英美等西方國家一直以來指控中國政府在新疆實施侵犯人權的措施，包括針對該地區的穆斯林少數民族人員執行強迫勞動、隨意拘留和酷刑等，但中國政府對指控一直否認。

因人權問題，有人揚言將在吐尼亞孜踏上歐洲土地期間對他採取法律行動；吐尼亞也已取消原訂前往巴黎和布魯塞爾出訪的計畫。

不過，一名歐盟外交政策官員透露，歐盟預計本月稍晚重啟與中國的人權對話，這是北京於2020年對歐洲外交官、議員和學者實施制裁以來首場對話。

中國外交部14日指出，不掌握新疆維吾爾自治區負責人出訪的具體訊息。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120215