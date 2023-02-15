加拿大停止資助中國軍方有關研究 籲各省與大學跟進

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媒體揭露加拿大的大學與中國軍事科學家廣泛合作後，加拿大聯邦政府宣布，將停止資助與中國軍方和國安機構有關的研究計畫。（示意圖／路透社）

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（中央社渥太華15日綜合外電報導）媒體揭露加拿大的大學與中國軍事科學家廣泛合作後，加拿大聯邦政府宣布，將停止資助與中國軍方和國安機構有關的研究計畫，並敦促各省與大學採取類似國安措施。

加拿大「環球郵報」（The Globe and Mail）報導，創新、科學及工業部長沈潘（François-Phillipe Champagne）昨晚宣布，渥太華政府已指示「加拿大創新基金」（Canada Foundation for Innovation）與聯邦研究補助機關，凡與中國和其他敵對國家合作進行敏感研究的加國大學提出補助請求，應加以過濾。

這類補助機關包括「加拿大社會科學暨人文研究委員會」（SSHRC）、「加拿大自然科學暨工程研究委員會」（NSERC）以及「加拿大衛生研究院」（CIHR）等。

沈潘在昨天的聲明中表示：「涉及敏感領域的研究補助申請案，若計畫內任何研究人員，與危及我國國安的外國政府行為人旗下軍隊、國防、國安實體有關的大學、研究機構、實驗室有關聯，就不會獲得補助。」

沈潘還說，政府也去函加拿大大學協會（Universities Canada）與加拿大U15研究型大學聯盟（U15 Group of Canadian Research Universities），呼籲它們在所有研究夥伴關係上，遵照類似方針，「尤其是涉及敏感研究領域的夥伴關係」。

沈潘表示，新政策將迅速實施，並與政府部門、國安機構和加拿大研究界密切諮商。

渥太華政府2021年實施更嚴格的準則，要求申請NSERC聯邦補助的學者接受國安審查，但相關準則並不適用於其他聯邦資助單位。

「環球郵報」1月30日披露加國學界與中國人民解放軍國防科技大學合作，這些聯合計畫的領域包括量子密碼學、光子學、太空科學等。參與計畫的一些中國軍方科學家，是飛彈性能與導引系統、移動機器人、自動化監測方面的專家。

沈潘承認，這類與解放軍重要軍事大學的廣泛合作，顯示加國需要進一步因應措施。然而他指出，大學屬於各省管轄，他無法完全禁止所有大學跟中國解放軍國防科技大學，以及其他中國軍事機關合作做研究。

渥太華大學（University of Ottawa）科學、社會與政策研究所資深研究員瑪奎格-強斯敦（Margaret McCuaig-Johnston）曾任NSERC副會長，她形容加拿大政府上述宣布是「非常好的一步」。

她還說，中國約有65間軍方大學和教學機構，民間大學內另有160個專注於軍事的實驗室。她認為跟中國平民研究人員合作也有風險，因為他們如果被要求，也有義務跟中國軍方合作。

根據環球郵報，美國2015年就把中國人民解放軍國防科技大學列入出口限制黑名單，因為華府認為這間大學涉及的活動有違美國國安或外交政策利益。

根據美國戰略情報公司Strider Technologies Inc.提供給環球郵報的研究，2005至2022年間，50所加國大學的研究人員曾經跟中國人民解放軍國防科技大學相關科學家，聯合進行並發表科學研究。

這些加國大學包括滑鐵盧大學（University of Waterloo）、多倫多大學（University of Toronto）、英屬哥倫比亞大學（University of British Columbia）和麥基爾大學（McGill University）等。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120215