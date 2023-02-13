休倫湖上空擊落飛行物 美：曾飛近軍事基地疑具偵察能力

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美軍12日下午在美加邊界附近的休倫湖上空擊落一個飛行物體，是美軍戰鬥機2月第4次進行類似攔截。（中央社製圖）

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（中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電）美軍今天下午在美加邊界附近的休倫湖上空擊落一個飛行物體，是美軍戰鬥機2月第4次進行類似攔截。五角大廈指出，此物體估計曾飛近敏感美國軍事基地，具備潛在偵察能力。

美國國防部傍晚表示，在國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）建議及總統拜登（Joe Biden）令下，美軍於美東時間今天下午2時42分出動一架F-16戰機，成功在密西根州休倫湖（Lake Huron）上空擊落一個飛行物體，未有跡象顯示造成任何人員傷亡。

國防部指出，北美航太防衛司令部（NORAD）今天上午偵測到這個物體，飛行高度約2萬英尺；根據評估，此物體未造成動態軍事威脅，但恐危急民航安全，且由於它的潛在偵察能力，對美國構成威脅。

國防部進一步分析飛行路線及數據，推估這個物體曾飛近敏感美國軍事設施。美軍將打撈殘骸碎片，以對物體獲得更多了解。

這是美軍本月第4度擊落在北美上空的飛行物體。在此之前，中國偵察氣球1月28日首次在阿拉斯加州的阿留申群島（Aleutian Islands）北方侵入美國領空，美軍2月4日派出軍機，在大西洋上空將它擊落。

此外，美軍10日下午也在阿拉斯加上空擊落另一不明物體，但目前尚不清楚這一物體的來源；11日再於加拿大上空擊落不明物體。（編輯：韋樞）1120213