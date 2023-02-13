北美天空不平靜 美F-16戰機擊落八角形飛行物

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國國防部今天證實，一架F-16戰鬥機今天稍早在美國與加拿大邊界附近的休倫湖（Lake Huron）上方擊落一個八角形結構的飛行物體。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，國防部新聞秘書賴德（Pat Ryder）說，這個物體並未被評估為軍事威脅，但會對空中交通構成風險。

賴德在聲明中說：「我們的評估並不認為這將對地面任何物體構成有力的軍事威脅，但鑒於其潛在監控能力，這對安全飛行是種隱憂和威脅。我們的團隊如今正在回收相關殘骸，以了解更多資訊。」

賴德還說，這個物體與雷達昨天在美國蒙大拿州上空偵測到的是同一個，當局昨晚曾短暫關閉蒙大拿州部分領空。

他說：「北美航太防衛司令部（NORAD）今天上午發現這個物體，便持續透過目視與雷達追蹤。根據其飛行路徑和數據，我們可以合理將這個物體與在蒙大拿州上空接收到的雷達訊號聯繫起來；這個物體當時在敏感的國防部地點附近飛行。」

一枚白色、引人注目的中國偵察氣球1月底入侵美國領空，本月4日在南卡羅來納州外海被擊落落海；2月10日，第2個高空物體在美國阿拉斯加州上空被擊落；昨天，第3個高空物體在加拿大育空（Yukon）地區上空被擊毀。一連串事件讓北美進入高度警戒。

法新社和路透社報導，一名高階政府官員說，總統拜登今天「出於謹慎」，下令一架F-16戰鬥機在休倫湖上方擊落最新一個飛行物體。

「華盛頓郵報」說，官員表示，這個八角形結構的飛行物體上面繫有繩子，但沒有可辨別的有效載荷，當時正在密西根州上空2萬英尺（約6100公尺）的高度飛行，雖不至於對地面物體構成軍事威脅，但可能干擾民航交通。

這名不願透露姓名的官員表示：「沒有跡象顯示其具有監視功能，但也不能排除這種可能性。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1120213