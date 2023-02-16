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美國黑鷹直升機墜毀阿拉巴馬州 機上2人罹難[影]

2023/2/16 09:51（2/16 10:00 更新）
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（中央社阿拉巴馬州蒙哥馬利15日綜合外電報導）美國警方表示，田納西州國民兵的一架黑鷹直升機今天在阿拉巴馬州墜毀，機上兩人均罹難。當地媒體報導，墜機現場冒出黑色濃煙。

美聯社、BNO News報導，調查人員派特森（Brent Patterson）說：「沒有人生還。這裡是事故現場，我們已經封鎖。」

美國軍方官員說，機上兩人都已罹難。一名陸軍官員說，這架直升機當時在執行訓練任務時，於當地時間下午3時30左右墜毀起火。由於這起事件仍在調查中，這些美國官員不願具名。

阿拉巴馬州執法署（Alabama Law Enforcement Agency）在聲明中說，這架UH-60M黑鷹直升機墜毀在亨茲市（Huntsville）西北方的阿拉巴馬州53號高速公路（Highway 53）附近。

當地新聞媒體報導，墜機現場冒出黑色濃煙。多輛緊急事務機構車輛趕赴現場。

聯邦眾議員史壯（Dale Strong）在推特（Twitter）發文說：「今天發生在麥迪遜郡（Madison County）的致命直升機墜機事件令我深感悲痛。我為在這起悲劇中喪生的人員以及他們的家屬感到心痛。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1120216

#美國
#美聯社
#阿拉巴馬州
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