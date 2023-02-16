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德國機場狀況頻傳 技術故障後又出現官網無法運作

2023/2/16 22:58
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（中央社柏林16日綜合外電報導）德國漢莎航空公司（Lufthansa）昨天發生重大資訊科技方面的故障，導致數千名乘客滯留法蘭克福機場（Frankfurt airport）後，今天又有至少有3個德國機場的官網無法正常運作。

路透社報導，官網故障的機場包括杜塞道夫（Dusseldorf）、紐倫堡（Nuremberg）和多特蒙德（Dortmund）機場，但法蘭克福、慕尼黑、柏林等德國主要機場的官網仍運作正常。

德國媒體「焦點」網路版（Focus Online）率先報導上述消息，惟並未說明故障原因。

多特蒙德機場的一名發言人表示，「我們正設法排除故障」，他說故障不太可能是定期超載所造成，「有理由懷疑這可能是駭客攻擊所致」。

明鏡周刊網站（Spiegel Online）則報導，官網故障可能是「分散式阻斷服務」（DDoS，指藉大流量數據試圖癱瘓網站）攻擊所引發。

漢莎航空昨天表示，IT系統故障導致該公司旗下全球航班遭到大規模延誤或取消。

該公司發言人表示，由於德國電信公司（Deutsche Telekom）在法蘭克福施工期間損壞數條玻璃纖維電纜，「整個集團的IT系統出現故障」，預計16日下午就可完成修復。

來自德國各地數個機場的照片與影片畫面顯示，數以千計的旅客被迫滯留機場，等待登機。（譯者：施施/核稿：陳政一）1120216

#德國
#德國漢莎航空公司
#路透社
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