越南海底電纜5條全部出問題 業者卻說沒太大影響

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）越南海底電纜至1月底共有4條出現部分或全部故障，迄今尚未修復；不幸的是，最後1條可用的海纜也在今天傳出故障，但業者堅稱，最後1條海纜故障並未對網路造成太大影響。

網路媒體越南快訊（VnExpress）今天報導，越南一家網路服務供應商表示，最後1條尚未受損的海底電纜今天出現問題，在通往新加坡的區段發生故障。

報導指出，自2022年11月至今年1月，越南4條海底電纜陸續發生故障，而最後1條尚未受損的海底電纜如今也出現問題。因此，連接越南與全球的所有5條海底電纜都陷入全部或部分故障的狀態。

在這之前，越南有2條海底電纜已經無法運作，其他2條僅能部分運作。

報導表示，越南的5條海底電纜並非完好無損，但網路服務供應商宣稱，最後1條海底電纜發生故障，並不會對越南的網路造成太大影響。

越南郵政電信集團（VNPT）代表表示：「這不會影響網路品質，因為這是1條舊電纜，預計很快就會停用，且我們不使用這條電纜來服務固網。」

越南軍隊電子電信集團（Viettel）指出，故障在離峰時段發生，對用戶影響不大，故障已修復。

越南海底電纜經常發生故障，民眾常開玩笑表示：「越南的海底電纜平均一年壞4次，一次修3個月」，藉此諷刺越南的網路幾乎天天都不穩。

越南訊息媒體部9日與網路服務供應商召開會議，要求業者採取措施，開放陸上電纜的傳輸量，確保網路連接穩定，不會中斷。可用傳輸量必須至少比用戶需求高出10%。

越南目前共透過5條海底電纜與國際網路連接。VNPT表示，今年底將啟用1條名為SJC2的新電纜，而Viettel也將啟用ADC電纜，將可用容量增加到目前的3倍。（編輯：張芷瑄）1120221