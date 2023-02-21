日本防衛省：日中防衛熱線 致力於春季啟用

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（中央社東京21日綜合外電報導）日中安全對話登場前夕，今天先舉行高層官員協商會議。日本防衛省會後發表聲明表示，將於今年春季啟用日本與中國防衛當局用於直接聯繫的「熱線」。

共同社引述防衛省消息人士說法表示，日本也在會中告訴中方，對於疑似中國無人偵察氣球飛越日本領空表達「不可接受」。日本敦促中國審查情況，防止再犯。

日本防衛省上週表示，「強烈懷疑」2019年11月在鹿兒島縣上空、2020年6月在宮城縣上空以及2021年9月在青森縣上空的球狀飛行物體是來自中國的無人偵察氣球。

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防務方面的磋商，日本今天由防衛省防衛政策局次長安藤敦史出席，中方由國防部國際軍事合作辦公室副主任張保群出席會議。外交方面磋商，日方由外務審議官山田重夫出席，中方為外交部副部長孫衛東。

日中安全對話和外交當局協商會議是日中兩國防務、外交部門溝通的重要渠道。此次日中安全對話是2019年2月在北京舉行之後的首次。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1120221