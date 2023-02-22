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中澳貿易限制料將解除 澳洲棉花報關後運青島

2023/2/22 11:05
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（中央社雪梨22日綜合外電報導）隨著中國與澳洲外交關係解凍，過去一些受制裁商品貿易已逐漸恢復，中國買家如今正積極購買澳洲棉花，預期北京對澳洲棉花的非正式禁令也可望獲得解除。

路透社報導，澳籍商人鄭湯姆（Tom Zheng，暫譯）透露，中國最大國有棉花買家之一、中華棉花集團公司（CNCGC）澳洲子公司正將一批澳洲棉花運往中國青島的保稅倉庫，以及另一處可能地點。

鄭湯姆說，如果非正式禁令解除，這些棉花可以銷往利潤豐厚的中國國內市場。禁令若未取消，免稅區內的公司也可以將產品進行再出口。

他說：「這不完全是賭注，因為在中國免稅區也可販售，而我們預料兩國關係會有所改善，禁令也將解除。」

另一名不願透露姓名的貿易商表示，幾個月來，澳洲棉花一直運往中國，小批貨物已經清關。

中國曾是澳洲棉花的最大市場，年貿易額高達9億澳元（約新台幣187億元），後來中國實施一連串正式和非正式限制措施後，棉花交易在2020年底陷入停滯，相關措施也對煤炭和木材等大宗商品貿易構成打擊。

中國海關數據顯示，2022年中國只進口約2萬噸澳洲棉花，而2019年為40萬噸。

去年11月，中國國家主席習近平與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）會面後，兩國外交關係緩和，煤炭貿易限制已有部分取消。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1120222

#澳洲
#中國
#鄭湯姆
習近平
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