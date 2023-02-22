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憂家鄉史料遭破壞 加州學者助烏克蘭圖書館數位化

2023/2/22 15:48（2/22 17:12 更新）
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烏克蘭青年謝爾巴特克畫作「守護天使與守衛者同在」，刻劃戰火中的烏克蘭樣貌。（聖荷西州立大學助理教授Ulia Gosart提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年2月22日
烏克蘭青年謝爾巴特克畫作「守護天使與守衛者同在」，刻劃戰火中的烏克蘭樣貌。（聖荷西州立大學助理教授Ulia Gosart提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年2月22日
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（中央社記者張欣瑜舊金山21日專電）來自烏克蘭的加州資通訊學者高薩特，因擔憂童年閱讀書籍的圖書館遭戰火破壞，近一年來與國際志工組織合作，募資運送設備並訓練人力，協助烏克蘭地方圖書館數位化保存歷史。

加州聖荷西州立大學資訊學院助理教授高薩特（Ulia Gosart）移居美國已經30年，她的家鄉是烏克蘭中部城市切爾卡瑟市（Cherkasy），自幼愛閱讀的她，童年時期經常在當地圖書館打發時光，去年俄烏戰爭爆發，她第一時間想到的就是那座帶給她滿滿回憶的小天地。

加州「信使新聞」（The Mercury News）報導，高薩特聽聞戰爭後想方設法聯繫圖書館館長狄亞戴克（Luidmila Diadyk），發現館藏書籍都沒有數位版本，立刻協調其任教的聖荷西州立大學（San Jose State University），展開募資購買掃描設備運往當地。

高薩特告訴中央社記者，她自2006年過後就沒有再回去家鄉，現在更難回去。去年秋天，她遠距和圖書館館長狄亞戴克合作舉辦繪畫比賽，廣邀數百名孩童在烏克蘭當地約40所圖書館創作，反思戰爭並釋放內心恐懼。

參賽的400多件作品中，其中有一幅名為「守護天使與守衛者同在」（Guardian Angels near the Defenders）的畫作，出自16歲的青年謝爾巴特克（Nazar Shcherbatyuk）之手，謝爾巴特克與高薩特同樣來自切爾卡瑟市。

這個位於基輔東南方約161公里的城鎮，在俄烏戰爭中也遭遇飛彈襲擊，多處建築損毀，許多孩童的父親到前線作戰後一去不回。

高薩特從孩童的創作中感受到戰火下烏克蘭的樣貌。

在「守護天使與守衛者同在」這幅畫裡，穿著軍服的烏克蘭士兵們升起篝火，他們身旁圍繞著一群白衣守護天使，這群人的後方有著向日葵花海及青綠色農田，更遠處則是烽火連天。

透過畫筆，謝爾巴特克生動刻劃出腦海中的戰火家園，獲得同齡層冠軍。

高薩特透過各項保存歷史的方式，表達對家鄉的情感，舉辦繪畫比賽外，她發起的圖書館數位化行動，後來受到「拯救烏克蘭文化遺產線上平台」（Saving Ukrainian Cultural Heritage Online，SUCHO）關注。

SUCHO由超過1500名國際志工所組成，在眾人號召和合作下，高薩特的圖書館數位化行動出現迅速進展並擴大10倍，已陸續將高階掃描機、印表機、電腦、相機等硬體設備運至烏克蘭各地圖書館，協助了館藏數位化。

根據聯合國教科文組織（UNESCO）統計，自去年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後，截至今年2月15日，烏克蘭境內共有240處文化遺產遭戰火破壞，包括105個宗教遺址、18座博物館、86棟歷史和美術建築、19座紀念碑和12間圖書館。

高薩特與聖荷西州立大學，以及SUCHO持續運作，期盼能一步步將3000本烏克蘭歷史書籍數位化，SUCHO聯合創始人、史丹佛大學（Stanford University）學者鄧布勞斯基（Quinn Dombrowski）表示，「現在數位化的史料，未來都將是烏克蘭歷史上決定性時刻的寫照」。（編輯：張芷瑄）1120222

來自烏克蘭中部城市切爾卡瑟市（Cherkasy）的加州聖荷西州立大學資訊學院助理教授高薩特，自俄烏戰爭爆發後投入圖書館數位化行動，與國際志工組織「拯救烏克蘭文化遺產線上平台」一同協助烏克蘭保存歷史。（聖荷西州立大學助理教授Ulia Gosart提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年2月22日
來自烏克蘭中部城市切爾卡瑟市（Cherkasy）的加州聖荷西州立大學資訊學院助理教授高薩特，自俄烏戰爭爆發後投入圖書館數位化行動，與國際志工組織「拯救烏克蘭文化遺產線上平台」一同協助烏克蘭保存歷史。（聖荷西州立大學助理教授Ulia Gosart提供）中央社記者張欣瑜舊金山傳真 112年2月22日
#高薩特
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