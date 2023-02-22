滿足工作玩樂購物 橫濱6連霸首都圈最想居住地區

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（中央社東京22日綜合外電報導）經營日本不動產資訊網站SUUMO的「瑞可利」（Recruit）公司公布2023年「首都圈最想居住地區（車站）排行榜」，高人氣的橫濱站一帶連續6年奪冠，東京都吉祥寺站一帶排名第2。

日媒ITmedia網路版報導，排名第3的地區是埼玉縣大宮站一帶。今年前3名的得分都較去年來得增加。至於排名第4的東京都惠比壽站一帶，則是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來連續3年得分減少。

比較前4名的房屋租金，在屋齡10年內的單身物件這個類別，大宮是7.1萬日圓（約新台幣1萬6000元）、吉祥寺是7.8萬日圓、橫濱為8.2萬日圓、惠比壽為12萬日圓。

大宮不光是居住便利，從平均租金較低也可以看出受到民眾好評。

至於橫濱奪冠理由，最多人選擇的是「擁有具吸引力的工作場所及公司」，很多民眾也認為「擁有豐富的文化及娛樂設施」、「市區繁華」及「擁有大型購物中心」等優點，可說橫濱集「工作、玩樂及購物」三大要素於一區。

最想居住地區的第5名是東京都新宿站一帶、第6名是東京都目黑站一帶、第7名是東京都池袋站一帶、第8名是神奈川縣鎌倉站一帶，東京站一帶及澀谷站一帶並列第9名。

另外，在最想居住的鐵道沿線，山手線不出所料奪冠、東急東橫線次之、JR京濱東北線排名第3。至於東京地下鐵日比谷線從11名上升到8名、東西線從14名上升到12名、半藏門線從29名上升到22名。

值得注意的是，連接知名觀光地江之島及鎌倉的「江之島電鐵線」排名連3年上升，今年來到18名，也是首度擠進前20名。

這項調查以定居東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣及茨城縣的20歲到49歲男女為對象，在2022年11月14日到28日透過網路實施，總計獲得1萬人回答。（譯者：黃名璽/核稿：林治平）1120222