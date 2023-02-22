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COVID-19旅遊限制解除 歐盟庇護申請案創7年新高

2023/2/22 20:18
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（中央社布魯塞爾22日綜合外電報導）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）旅遊限制解除以後，歐盟去年收到的庇護申請案飆升，比2021年激增50%，達到2016年難民潮以來的新高。

歐盟庇護機構（EUAA）的初步數據顯示，歐盟27個成員國加上瑞士和挪威在2022年收到近100萬件庇護申請。

敘利亞人和阿富汗人是在歐洲尋求庇護的兩個主要族群，共占申請人數的1/4。

來自土耳其、委內瑞拉、哥倫比亞、巴基斯坦、孟加拉和喬治亞的移民是第2大群體，但人數比較少。

逃離俄羅斯入侵的烏克蘭人大多不在庇護數據範圍內，因為他們受益於歐盟2022年3月另外推出的臨時保護機制。這項制度在難民登記後即提供保護。

根據歐盟統計局（Eurostat）的數據，400萬烏克蘭人獲得受到保護的地位，只有2%的人申請庇護。

儘管如此，2022年有2萬8000多烏克蘭人在歐盟申請庇護，這是有史以來登記人數最多的一次。

歐洲和許多其他國家在COVID-19疫情早期階段實施的旅遊限制，阻止了許多移民的移動，包括想尋求庇護的人。

隨著歐盟國家推出大規模的COVID-19疫苗接種計畫，這些旅遊限制在2022年大致取消了。

根據歐盟庇護機構的數據，2022年總共有96萬6000件庇護申請案。

相較之下，2016年有125萬1815件申請庇護案。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120222

#歐盟統計局
#烏克蘭人
#歐洲
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