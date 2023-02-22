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日美擬首度在廣島灣聯合演訓 各出動約200人

2023/2/22 21:56
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（中央社記者楊明珠東京22日專電）日本防衛省21日宣布，日本海上自衛隊與美國海軍將於2月27日至3月12日在廣島灣舉行聯合演訓，這將是日美首度在廣島灣舉行聯合演訓。

日本的「中國新聞」報報導，日本自衛隊與美軍在九州及沖繩周邊正在舉行聯合演訓，配合這場演訓，日本海上自衛隊與美國海軍2月27日至3月12日之間將派船艦參與。

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期間，隸屬於日本海上自衛隊吳基地（位於廣島縣吳市）的運輸艦大隅號以及美國海軍的兩棲船塢登陸艦綠灣號（USS Green Bay）將在廣島灣參與演訓，雙方將各派約200名隊員參加，但訓練的詳細日期和地點尚未公布。

報導說，美日為了進行離島防衛，正在九州和沖繩周邊實施聯合演訓。2月15日為了提供補給的美國海軍綠灣號首度到岩國基地（日本山口縣岩國市）靠港，與同樣來到該基地的美國海軍美利堅號兩棲突擊艦（USS America LHA 6）等參與聯合演訓。美日已同意將在廣島灣舉行聯合演訓。（編輯：黃自強）1120222

#美國海軍
#廣島灣
#日本海上自衛隊
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