奧地利菁英籲檢討中立政策 發簽證給俄議員惹議

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（中央社記者田習如布魯塞爾22日專電）正當全球談論俄烏戰一週年，近百名奧地利菁英批評政府停滯在戰前時空，要求檢討過時的中立政策。歐安組織明天在維也納的集會也引爭議，因奧國發簽證給18名遭歐盟制裁的俄國議員，立陶宛代表將抵制出席。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）將在23、24日於奧地利首都維也納舉行國會集會（Parliament Assembly），由57個會員國的國會議員代表出席。

俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，相較北大西洋公約組織（NATO）擔起軍援主角、歐洲聯盟（EU）擔起外交主角，歐安組織這個更大型的國際機構卻沒什麼角色可言，直到俄烏戰爭滿週年的時刻，卻尷尬的成為焦點，因為18名在歐盟對俄國政要抵制名單上的國會議員將參與集會，包括下議院（Duma）副議長托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）。

根據歐洲動態（EurActiv）報導，繼烏克蘭表態不出席後，立陶宛國會代表也將抵制歐安組織的這場集會，他們擔心讓俄國參與「將對國際社會傳達出令人失望的訊息」，也會被俄國政府宣傳利用。

歐安組織本身未設置可禁止會員參與集會的制度，因此關鍵在同意發簽證給俄國議員的奧地利政府。歐盟對個別自然人的制裁包括禁止入境，但容許會員國有基於人道等考量的例外狀況。

奧地利外交部長查倫柏（Alexander Schallenberg）辯稱不發簽證將違反地主國與歐安組織的約定，並在奧地利媒體採訪中說：「我們不該漠視需要（溝通）平台，何況歐安組織也從來不是由理念相近的人所組成。」

他沒說的是，據歐洲動態指出，歐安組織的部分預算和任務已經被俄國拖延核可達一年半，使未來運作效能充滿不確定性。

這樁爭議近2週在歐洲政壇延燒，也令人關注奧地利這個中立國如何定義自己在地緣政治大變動下的角色。

奧地利對烏克蘭的援助不包括軍事項目，在芬蘭與瑞典宣布申請加入北約後，奧國也無意跟進。2月初奧國在歐盟同儕壓力下驅逐4名俄國外交官，遭俄國指責其未遵守中立性。

奧國的中立與俄國大有關係。英國廣播公司（BBC）去年一篇報導分析，第二次世界大戰後，美國、英國、法國和蘇聯要撤出對奧地利的軍事占領，但蘇聯為了在歐陸與西方建立緩衝區，要求奧國必須保持中立，並將中立原則寫入奧國憲法。

包括奧籍的歐洲議會（European parliament）副議長卡拉斯（Othmar Karas）等近百名奧國學界和文化界人士近期發表公開信，呼籲奧國舉行針對外交和安全政策的國是會議。

這是他們繼去年5月對同一主題的第2封公開信。信中批評奧地利的時空宛若停留在2022年2月23日，也就是俄烏戰爭爆發前夕，幻想奧國能置身事外，並認為奧國憲法已過時，而政府對於維持中立的作法其實具有彈性。

聯名信中也坦承他們對於是否加入北約、保持中立及不結盟等議題立場不一，但共識是奧地利政府與人民需要來一場公開大辯論，但自第1封公開信以來，奧國政府毫無回應。

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卡拉斯在歐洲動態的採訪中說，歐洲組成防衛性的聯盟有利於奧地利安全，但參與其中卻會違憲，因此需要盡快討論相關議題，「否則我們在世界上將沒有角色，也會在強權之間被碾碎」。

最近奧國加入了呼籲抵制俄國參加明年巴黎奧運的行列，但自家境內的歐安組織活動卻開門迎接潛在的俄國「戰犯」，甚至奧國極右政黨還將邀請俄國議員參加宴會。如此搖擺的中立性，難怪深陷爭議。（編輯：張芷瑄）1120222