巴西聖保羅土石流災害 受地質與氣候因素影響

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（中央社記者唐雅陵聖保羅22日專電）巴西聖保羅州北海岸城市上週末遭暴雨侵襲，在海洋山脈造成土石流災害。專家表示，這是因為表層土壤淺、坡度陡和「雲牆」作用引起，災害不可避免。

海洋山脈（Serra do Mar）是從巴西南部聖卡塔里納州（Santa Catarina）至里約熱內盧州約1000公里的岩石群，形成於數十億年前。

聖保羅州立大學（Unesp）地質學教授賴斯（Fábio Augusto Reis）說，3個因素導致海洋山脈經常發生土石流，包括坡度陡、岩石表面土壤深度小，以及岩石形成的「牆」，將雲層困在該地區導致頻繁降雨。

這些因素加上極端天氣事件倍增，例如不到15小時高達683毫米的降雨量，使海洋山脈坡地情況更加複雜，聖保羅州北海岸的土石流不可避免，且越來越嚴重。

賴斯說，海洋山脈岩石表面只有約2公尺深的土壤和植被，有崩塌向斜的自然傾向，如果雨水不停止，土壤過飽和，就會從固態經「塑性」狀態轉變為液態。

海洋山脈坡度平均30度，土壤液化現象發生後，因地心引力效應向低處滑動，將地表植被、各種岩石碎屑和土砂材料，甚至房屋般大的巨石也一併帶走，隨著猛烈的雨勢變成土石流，推倒房屋，損毀道路，直到抵達海灘所在的平坦地帶，或直接流入大海。

賴斯表示，雨水是導致土壤過飽和，更快誘發土石流的因素。海洋山脈由巨大的岩石形成天然屏障，阻擋雲層消散，最終將降雨集中在沿海城市和斜坡地，不規則的土地占用而砍伐森林，使這一切變得更加危險。

1980年代，聖保羅州沿海的庫巴陶（Cubatão）石化工業園污染引起的酸雨開始摧毀覆蓋海洋山脈的大西洋叢林（Mata Atlântica），在整個石坡地留下痕跡，情況之慘烈，讓聖保羅州政府開始在海洋山脈廣植樹木造林，並嚴格管控工業園污染情況，才逐漸恢復植被。

但氣候危機使地球和海水溫度變暖，帶來新的挑戰。

氣象學家諾布瑞（Carlos Nobre）說，類似上週末的極端天氣事件未來幾乎每天都會發生。這次災情最慘重的聖塞巴斯強（São Sebastião）甚至在一小時內創紀錄降下120毫米雨量。

諾布瑞警告，人類必須為這一切做好準備，因為已經沒有回頭路，氣候變遷仍在繼續，而且只會加速。（編輯：郭中翰）1120223