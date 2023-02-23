更多編輯台推薦新聞：
韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知
科技

韋伯太空望遠鏡新發現6大星系 形成速度顛覆人類認知

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂
科技

ChatGPT除了陪聊還可能取代哪些工作？功能爭議一篇看懂

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡
產經

書摘／台積電不設計晶片奠定根基 張忠謀儼然數位時代古騰堡

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
6000元規劃5方式發放 外籍配偶等4族群可領
首頁 / 國際

巴勒斯坦武裝組織發射火箭彈 以色列軍方空襲還擊

2023/2/23 14:52（2/23 15:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
23日在以色列在加薩走廊反擊，濃煙升起。（路透社）
23日在以色列在加薩走廊反擊，濃煙升起。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加薩市23日綜合外電報導）巴勒斯坦武裝團體今天天亮前從加薩走廊（Gaza Strip）朝以色列發射數枚火箭彈後，以軍也朝加薩走廊的目標發動空襲。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說，共有6枚火箭彈從加薩走廊朝以色列發射，以色列防空系統攔截了其中5枚，另1枚落在無人居住的地區。巴勒斯坦方面的目擊者則告訴法新社，他們看到至少發射了8枚火箭彈。

根據以色列緊急服務部門，目前並未傳出有人員傷亡。但以色列軍方表示，凌晨4時左右，火箭彈在距離加薩走廊不遠的城鎮史德洛特（Sderot）和阿什克隆（Ashkelon）觸發警報。

巴勒斯坦武裝團發射火箭彈不久，法新社記者報導，以色列軍方朝加薩走廊的目標發動空襲。

清晨6時許，加薩市北部遭鎖定的其中一地冒出黑煙。數分鐘後，以色列軍方對媒體發出聲明，證實「在加薩走廊執行了攻擊」。

以軍昨天突擊約旦河西岸占領區北部城市那不魯斯（Nablus），造成11名巴勒斯坦人喪生。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120223

#以色列
#法新社
#加薩走廊
延伸閱讀
以色列襲約旦河西岸11死 2005年來最血腥以色列欲在約旦河西岸擴建猶太人定居點 多國反對以色列占領巴勒斯坦領土爭議 聯合國決議徵詢國際法院意見以色列極右政府司改 民主體制瀕建國最大危機
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族