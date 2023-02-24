俄烏戰爭週年 世界各國領袖普遍支持烏克蘭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎24日綜合外電報導）俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭今天屆滿一年，法新社整理世界各國領導人談論此事的言論，大多數承諾堅定支持烏克蘭，而俄羅斯則保持強硬態度。

●北約讚烏克蘭為自由而戰

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）表示，烏克蘭人在對抗俄羅斯的戰爭中「無疑會獲勝」，他還說「自由不是平白獲得，我們必須天天為它而戰」。

史托騰柏格指出：「今天勇敢為自由而戰的是烏克蘭人，儘管在絕望和破壞下經過了黯淡的一年，他們的決心和勇氣無疑會戰勝敵人。」

●歐盟稱俄羅斯已挫敗

歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）並未達成任何目標。

范德賴恩還說：「這場殘忍的戰爭爆發至今已一年，蒲亭的戰略目標無一達成…他並未將烏克蘭從地圖上抹去反而面對一個比以往更強而有力的國家。」

●日相呼籲勿軍援俄羅斯

日本首相岸田文雄表示，七大工業國集團（G7）今天稍晚將舉行視訊會議，以呼籲世界各國勿對俄國提供軍事援助。

岸田指出，「七大工業國集團將呼籲，停止這樣的援助」，還說G7會商討對俄國實施新制裁。

●美國宣布新制裁

美國政府宣布，對俄羅斯實施全面制裁，以期增加俄國的經濟壓力。

白宮表示，新制裁的矛頭指向銀行、採礦和國防工業等產業，目標是「逾200名人士和實體，包括俄羅斯以及歐洲、亞洲和中東等地支持俄羅斯作戰行動的第3國」。

●英王稱世界大團結

英國國王查爾斯三世（King Charles III）譴責俄羅斯對烏克蘭「無端發動全面攻擊」，他說，「烏克蘭人民因國家無端遭到全面攻擊，而承受無法想像的苦難，至今已一年」。

查爾斯三世說：「全世界驚恐地看著所有這些沒有必要的苦難，我們已團結一致。」

●法國：支持烏克蘭爭取勝利

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）重申支持烏克蘭，他在推特貼文說，「烏克蘭人民們，法國和你們站在一起，為了團結，為了勝利，為了和平」。

●波蘭發出清晰挺烏訊號

波蘭政府發言人說，總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）已前往基輔「發出清晰明白的訊號，進一步支持烏克蘭抵禦俄羅斯」。

與烏克蘭為鄰的波蘭收容了逃避戰禍的800萬名烏克蘭難民中的150多萬人，在歐洲國家中首屈一指。

●義大利：自由世界該感謝烏克蘭

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）宣稱，「自由世界該感謝」烏克蘭為捍衛歐洲價值觀念而戰。

極右派的梅洛尼說：「烏克蘭並不而且也不會孤單，因為它同時捍衛了作為歐洲認同基礎的自由與民主價值觀念，自由世界都該感謝烏克蘭男女。」

●麥維德夫：俄羅斯終將戰勝

俄羅斯前總統麥維德夫（Dmitry Medvedev）大唱反調，誓言俄方所稱對烏克蘭採取的「特別軍事行動」終將勝利。他說，若有必要，俄軍將一路打到波蘭邊界。

●中國籲召開和平談判

中國呼籲緊急召開和平談判，以終止俄烏戰爭。

中國發表了12點聲明，主張「政治解決」俄烏危機。先前西方指控中國，有意為俄國提供軍備，但遭中國斥為謠言。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞、陳正健）1120224