經濟放緩及通膨夾擊 愛立信全球裁員8500人

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（中央社斯德哥爾摩24日綜合外電報導）瑞典電信設備製造商愛立信（Ericsson）今天宣布，將在全球分階段裁員8500人，作為削減成本計畫的一環。

法新社報導，愛立信上個月公布的2022年全年獲利表現令人失望，因為全球經濟放緩、通膨升溫影響，使得電信營運商推動最新第5代行動通訊技術（5G）網路的支出放緩。截至2022年底，愛立信在全球共有約10萬5000名員工。

愛立信表示，大部分裁員將於今年上半年實施，其餘將至2024年實施。愛立信正加速推動去年底宣布的削減支出計畫，目標是節省8.6億美元。

愛立信發言人賀德林（Jenny Hedelin）告訴法新社：「我們看到整個公司在簡化及提高效率上的潛力，尤其是在結構性成本方面。但我們同時也在服務交付、供應、房地產及資訊科技等方面努力。」

賀德林說：「然而，遺憾的是，這也將導致（我們）需要解決員工人數的問題，我們認為一共有8500個職位會受到影響。」（譯者：張茗喧/核稿：曾依璇）1120225