世銀：美國加碼25億美元金援 助烏克蘭政府運作

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）世界銀行（World Bank）今天宣布美國國際開發總署（USAID）向烏克蘭提供25億美元（約新台幣767億元）額外財政援助，以支持烏克蘭國家預算並維持烏國基本服務。

綜合路透社及法新社報導，這項最新補助是在世銀的「烏克蘭行政能力持久性公共支出計畫」（PEACE）下撥款，追加後總援助金額將來到206億美元，用於支持核心政府功能和醫療保健、教育等產業的薪酬，同時讓基輔當局支付退休金，援助國內流離失所民眾。

世銀集團總裁馬爾帕斯（David Malpass）說：「俄羅斯入侵烏克蘭一年後，世界持續目睹這個國家和人民遭受的可怕破壞。」

馬爾帕斯指出：「我們將持續透過緊急補救計畫來支持烏克蘭人民，並與政府協調復原及重建工作。」

他表示，調度的總資金中有185億美元已發放，惠及1200多萬名烏克蘭民眾。

世銀在聲明中補充表示，世銀為烏克蘭公共開支籌措資金的結構，「有助於把貪腐風險降至最低」。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）1120225