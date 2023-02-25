舊金山點亮藍黃燈光祈福 烏克蘭人盼國際增援軍備

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張欣瑜舊金山24日專電）俄烏戰爭週年，舊金山各大地標點亮藍黃色燈光聲援烏克蘭。矽谷大城聖荷西市24日舉辦升旗儀式和音樂會，烏克蘭民眾到場為家鄉祈福，俄羅斯人也高舉反蒲亭標語期盼戰爭早日結束。

夜幕低垂，象徵烏克蘭國旗的藍黃色燈光照亮車水馬龍的聖荷西市區，在俄烏戰爭屆滿一週年的時刻，這幅絢爛景緻美麗中帶著一抹孤寂憂傷。

舊金山灣區為聲援烏克蘭，從北到南舉辦各種悼念活動，矽谷大城聖荷西24日傍晚過後舉行升旗儀式和爵士樂表演展現對烏克蘭的支持，旅居當地的烏克蘭民眾披上國旗齊聚市政廳，替深陷戰火中的故鄉和家人祈福。

2014年從基輔來到美國的克利孟科父女一同接受中央社採訪，還在唸書的女兒雅羅斯拉娃（Yaroslava Klymenko）面對鏡頭侃侃而談，她表示現在除了非常擔憂家鄉親戚之外，更多的感受是生氣憤怒，但是烏克蘭人絕對不會放棄希望。

她的父親阿納托利（Anatoliy Klymenko）則感慨表示烏克蘭需要更多武器才能贏得勝利，同時希望這場戰爭讓中國領導人習近平有所清醒。

博赫丹（Bohdan）和另一半2019年離開烏克蘭，目前定居美國，戰爭爆發後他的至親都選擇留在家鄉，儘管過了一年，他每天早上睜開眼睛就只想確認家人是否平安，只能透過簡訊和通話保持聯繫，就深怕哪天突然失聯。

受訪過程中，博赫丹眼神充滿哀傷，每當他憶起家人欲言又止時，一旁的妻子就會輕聲安慰，扶持引領著他走出混亂思緒。博赫丹說這樣擔心害怕的日子似乎已成為新的日常，不過內心的焦慮和壓力從未減輕一分一毫。

談到未來，博赫丹認為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將發動更多侵略攻擊，戰爭還會拖延至少一年；他同樣盼望各國能給予軍事和訓練方面的援助，共同保衛烏克蘭民眾。

一片藍黃旗海的現場，有一名俄羅斯人馬克希莫夫（Artem Maksimov）手持反蒲亭和反戰的標語，偕同妻子和女兒支持烏克蘭，他告訴中央社去年8月抵達美國尋求庇護，儘管雙親和岳父岳母都還在俄羅斯，但那裡現在對他來說形同監獄，警察和軍人極權控制之下，許多民眾不敢反抗只能接受。

這場聲援活動是由美國烏克蘭國家婦女聯盟（UNWLA）主辦，聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和烏克蘭駐舊金山副總領事扎琴柯（Anna Zaichenko）於市政廳發表演說後，再到戶外一同升起美國和烏克蘭國旗。

扎琴柯致詞表示俄羅斯發動殘酷無情的侵略，讓烏克蘭的一切都變了樣，她代表國家感謝國際對烏克蘭的支持，同時強調這場戰爭不僅是烏克蘭為爭取自由獨立所作的反抗，更是民主國家為堅持其所崇尚價值的一場奮戰。（編輯：黃自強）1120225

2019年來到美國的烏克蘭人博赫丹告訴中央社，每日醒來只想知道家人是否平安，儘管戰爭已屆滿週年，內心焦慮和壓力從未減輕。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年2月25日

烏克蘭籍克利孟科父女參加南灣俄烏戰爭週年悼念活動，表示烏克蘭人十分堅韌，不會放棄希望。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年2月25日

俄烏戰爭週年，烏克蘭駐舊金山副總領事扎琴柯出席灣區聖荷西市悼念活動，致詞表達對國際的感謝，並強調這場戰爭是民主國家為其所崇尚價值的一場奮戰。中央社記者張欣瑜舊金山攝 112年2月25日