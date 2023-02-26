輿論指在美大貓熊丫丫受虐待 中國稱準備接回

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在美大貓熊丫丫的健康受關注，中國民眾直指美方照顧不周，中國動物園協會稱已做好接回準備。（圖取自中國警方在線微博weibo.com）

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）在美大貓熊樂樂於月初死亡，中美兩國專家解剖遺體後初步推斷死因為心臟病變。另一隻大貓熊丫丫的健康也受關注，中國民眾直指美方照顧不周，中國動物園協會稱已做好接回準備。

中國動物園協會官網今天發布公告指出，本月1日在美國孟菲斯動物園（Memphis Zoo）死亡的大貓熊樂樂，經由中美雙方的專家解剖遺體後，發現心臟病變的跡象，初步判定是死亡的原因，然而仍須進一步的病理檢測結果確認。

除了調查樂樂的死因，中國專家一併調查園中另一隻大貓熊丫丫，包含調閱體檢報告與健康月報。經過評估，除了皮膚病導致的毛髮脫落外，食慾、體重等情形穩定且正常，同時進一步向美方提出了飼養和護理的建議、要求。

根據公開資訊，樂樂與丫丫是中美共同保護和研究大貓熊計畫的一部分，於2003年4月抵達孟菲斯動物園，協議期限為10年，2013年到期後又延長10年。

在樂樂病逝後，丫丫的健康受到關注，許多顯示丫丫消瘦、脫毛的照片在中國社群中流傳，引發中國民眾不滿。

據星島日報、香港01報導，一名旅居美國的華人近日稱從洛杉磯出發，經過3000公里的飛行後赴孟菲斯動物園為丫丫加油打氣，並拍下照片與影片，直指「丫丫的情況很不好，感到特別無助」，並對丫丫喊話，「丫丫你要堅持，堅持到回國。」

這一系列的照片與影片再度點燃中國民眾的憤怒，不但相關話題衝上了微博的熱搜，輿論更批評孟菲斯動物園照顧不周，甚至有虐待的情形，大力疾呼應盡速將丫丫接回中國。

根據中國動物園協會的公告，中美雙方正在積極協調，辦理有關手續，爭取早日運輸丫丫回中國國。目前，中方已經發放了進口許可證、檢疫許可，確定了檢疫場所，做好了相關準備工作。

相較於對美方的不滿，中國輿論對於日前日本上野動物園安排大貓熊香香的送別會，以及將其送回中國一事則呈現正面評價。

根據日本NHK報導，本月19日是香香返回中國前，最後一次在上野動物園開放民眾參觀，由於採取抽選制，因此吸引了6萬多人事前登記，最終抽出2600名幸運民眾，到場和香香道別。東京都知事小池百合子在21日表示，香香為許多人帶來歡樂，希望回到中國後依然健康、快樂。

中國外交部發言人汪文斌21日在例行記者會表示，香香是中日雙方大貓熊保護研究合作的重要成果，更是促進兩國友好交流的可愛使者，「歡迎廣大日本民眾來中國看望香香和她的伙伴們。」

據公開資訊，香香於2017年6月出生，是日本上野動物園第一隻藉由自然交配繁殖的大貓熊。由於香香的雙親是日本向中國租借，根據雙方商定的契約，在租借期間誕生的大貓熊也歸中國所有。（編輯：張淑伶）1120226