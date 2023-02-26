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尼泊爾副總理和3部長辭職 執政聯盟動盪

2023/2/26 16:37
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（中央社加德滿都25日綜合外電報導）尼泊爾執政聯盟今天陷入混亂，因總理達哈爾（Kamal Dahal）說他打算支持在野黨的總統候選人，而這項決定促使副總理與其他3名部長辭職。

路透社報導，政治分析家表示，最新發展並不代表羽翼未豐的達哈爾政府立刻面臨麻煩，因為政府仍受到大多數國會議員支持，但這波動盪可能導致新聯盟成形。

達哈爾曾是共產黨毛派叛軍，人稱「普拉查達」（Prachanda，意為火熱明亮者）。他昨天說，下個月總統大選時，會支持在野黨「尼泊爾國大黨」（Nepali Congress）的候選人鮑德爾（Ram Chandra Paudel），而非執政聯盟夥伴「尼泊爾共產黨-聯合馬列」（Nepal Communist Party-United Marxist and Leninist）的候選人。

達哈爾未說明自己為何做此決定，不過尼泊爾國大黨曾是達哈爾所屬政黨「毛派中心黨」（Maoist Centre party）的盟友。

身兼能源、水資源和水利部長的副總理林登（Rajendra Lingden）今天藉由辭職表達抗議。他告訴路透社，「使我們加入政府的聯盟不再完整」，因此不適合繼續待在政府裡。

總理辦公室證明4名部長辭職，但沒說明是否已接受他們的辭呈。

尼泊爾定3月9日選出史上第3位總統，這個儀式性的職位在過去的政治危機扮演關鍵角色。

尼泊爾夾在中國與印度之間，自2008年廢除239年的君主制成為共和國之後，已經組建了11個政府。政治不穩定嚇跑投資人，不利於經濟規模400億美元的尼泊爾向上成長。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120226

#達哈爾
#尼泊爾
#路透社
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