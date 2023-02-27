俄國關注中國和平方案 但認俄烏衝突現無謀和條件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科27日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，關注中國提出的烏克蘭問題政治解決方案，但認為「目前」不具備和平解決俄羅斯與烏克蘭這場衝突的條件。

法新社報導，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天說，「我們相當關注我們中國朋友的計畫」，但「我們迄今未看見要將這整起事件帶向和平所需要的任何條件」。

此外，克宮今天也抨擊歐洲聯盟（EU），因為歐盟本週針對俄國對烏克蘭發動軍事入侵，通過對俄羅斯的最新一輪制裁。

歐盟新制裁鎖定了121個個人與實體。培斯科夫在答覆相關問題時告訴記者：「這所有的一切確實相當荒謬。」

克宮還表示對摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）的事態感到憂心，指控烏克蘭及其他歐洲國家正挑起當地情勢。

聶斯特河沿岸是位於烏克蘭西南部與鄰國摩爾多瓦邊界間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為當地是摩爾多瓦國土。

親歐洲的摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）本月指控，俄國當局意圖在當地發動政變，但俄方否認。（譯者：陳正健/核稿：林治平）1120227