巴西開始接種COVID-19二價疫苗 總統作表率

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（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）巴西總統魯拉今天在巴西利亞衛星城市瓜拉（Guará）出席一場啟動全國疫苗接種運動的活動，並由醫生出身的副總統奧克明（Geraldo Ackmin）接種第5劑COVID-19疫苗。

魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）致詞呼籲民眾接種疫苗，他表示這是人們避免因「缺乏責任感而死」應有的態度。魯拉還表示，他無法理解不帶孩子接種疫苗的父母。

魯拉的行動也標誌著2023年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種計畫的開始，人們將接種美國輝瑞藥廠（Pfizer）的升級版疫苗二價疫苗（Bivalent Vaccine）。

根據巴西衛生部，二價疫苗提高了對原始病毒株和Omicron變異株的免疫力，它的安全性和有效性與單價疫苗相似。

巴西免疫學會理事古尼雅（Juarez Cunha）指出，顧名思義，單價疫苗是針對最早的新冠病毒株製作的原始疫苗，二價疫苗則可同時因應COVID-19傳統病毒株與Omicron亞型變異株BA.1。

輝瑞生產的兩種二價疫苗獲得巴西國家衛生監督局（Anvisa）的緊急使用授權，可適用於兒童和成人在完成初級疫苗接種計劃後2個月的單劑加強劑量，或作為接種2劑單價疫苗追加劑後的最後1劑加強劑量。

但衛生部指出，因為沒有足夠的二價疫苗提供給所有人作為追加劑使用，將優先為高風險族群接種，之後再擴大至一般民眾。

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第1階段接種目標為70歲以上的人、免疫功能低下者、原住民、河濱居民和逃亡黑奴社區後裔；第2階段為年齡在60至69歲之間的人；第3階段為孕婦和產後婦女；第4階段為衛生專業人員。

衛生部強調，二價疫苗的應用並不意味著單價疫苗不能繼續提供保護，一般民眾仍可在基本衛生單位（衛生所）接種單價疫苗，確保高度免疫力並避免因COVID-19引起的輕度、重度病例和死亡。（編輯：韋樞）1120228