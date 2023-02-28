美官員：中國若侵台 恐同時對西方發動大規模網攻

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美國資安高階官員27日警告，中國對台灣的任何侵略行動，很可能將伴隨大量針對美國與西方的網路攻擊。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社華盛頓27日綜合外電報導）美國資安高階官員今天警告，中國對台灣的任何侵略行動，很可能將伴隨大量針對美國與西方的網路攻擊；華府與盟友須準備因應中國可能在網路空間製造的「恐慌與混亂」。

美國之音（Voice of America）報導，美國國土安全部轄下網路安全和基礎設施安全局（CISA）局長伊斯特利（Jen Easterly）在美國卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）演講時說：「一旦中國侵略台灣，也可能同時對我們的關鍵基礎設施發動攻擊。令人遺憾的是，這樣的假設並非不切實際。」

她舉例稱，中國侵台「非常可能伴隨數條天然氣管線爆炸的狀況，我們的供水系統可能受到大規模汙染、通訊系統被劫持，交通樞紐也會遭到癱瘓」。

伊斯特利表示：「這一切的目的都是為了在我國各地激起混亂與恐慌，以遏阻我們集結軍事力量與公民意志的能力。」

美國情報機關與軍方先前曾警告，中國為準備在最晚2027年前以武力奪取台灣，正積極準備相關計畫。

儘管如此，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）本月稍早表示，暫無跡象顯示，北京想將這些計畫付諸行動。

她在紐約出席一場活動時說：「根據我們的評估，中國依舊偏好和平統一台灣。」

不過海恩斯也指出，北京的偏好可能正在減弱，「我想，問題在於，對於能否以和平方式達成目標，他們恐怕已經越來越感到悲觀或懷疑。」

伊斯特利今天也警告，北京可能偏好武力侵台，且恐怕有意發動網路攻擊，因為中國領導階層對於俄羅斯在烏克蘭犯下「無止境的失誤」，越來越持負面看法。

她表示，中國「已經見到，俄羅斯可能因為害怕衝突升級，而未對我們的關鍵基礎設施動手，但我想他們將不會這麼克制」。

儘管在俄羅斯軍隊去年2月24日全面入侵烏克蘭之前，有長達數週甚至數月時間，外界都十分擔憂會出現網攻，但莫斯科至今大致未對西方發動重大網攻，大多只集中攻擊烏克蘭及相關目標。

然而伊斯特利指出，中國領導階層認為，俄羅斯正是因為太過克制，導致他們失去削弱西方決心的機會。

她說：「若他們（中國）要奪取台灣，他們會希望確保能夠破壞美國與國際夥伴之間的團結精神，以及美國內部凝聚力。」

「他們已經在攻擊我國關鍵基礎設施，藉此削弱美國人民的意志。這種方式已讓我們付出代價，並讓他們從中得利。」（譯者：張正芊/核稿：施施）1120228