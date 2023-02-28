女學生疑抗議戴頭巾遭下毒報復 伊朗當局稱將調查

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（中央社德黑蘭27日綜合外電報導）伊朗當局已證實，正就近日有數名女學生因為抗議強制戴伊斯蘭頭巾而遭到「下毒報復」的報導展開調查。伊朗維權人士稱之「生化恐怖主義」，呼籲全球對德黑蘭政權予以譴責。

英國「衛報」（The Guardian）報導，伊朗教育部副部長潘納希（Younes Panahi）昨天告訴記者：「科姆巿（Qom）數名學生遭下毒後，發現到有些人想要關閉所有學校，尤其是女校。」

他表示：「據悉用來對學生下毒的化學化合物不是用於戰爭的化學製品…被下毒的學生不需進行積極治療，使用的化學製劑有很高比例能夠治療。」

伊朗國會衛生委員會委員納賈法巴蒂（Homayoun Sameyah Najafabadi）也證實，「諸如科姆和波魯傑德（Borujerd）等城巿發生女學生遭蓄意下毒」。

負責替被害學生進行治療、不願具名的醫生告訴衛報：「從能夠取得的資訊研判，這起下毒案最可能肇因於有機磷毒劑。就算有一些遭下毒的學生有嚴重出汗、過度分泌唾液、嘔吐、腸道過度蠕動、腹瀉的跡象，這起攻擊是使用這種毒進行的。」

這名醫生表示，他們認為犯案動機是要「運用國內外的極端團體（激進伊斯蘭主義者）讓抗議人士害怕」。

這名醫生還說：「他們想要報復在近日抗議活動中帶頭的女學生。我以前從不曾醫治過遭有機磷毒劑下毒的人，我治療過的唯一案例是曝露在相關製劑農藥中的工人。」

相關攻擊已經導致女學生不敢上學。科姆巿一名教師告訴波斯語電台法達電台（Radio Farda），250名學生中只有50人到校。氣憤的家長上週聚集科姆省長辦公室外抗議，因事件仍待調查，已有多所學校關閉。

住在美國紐約的伊朗人權運動人士阿琳賈德（Masih Alinejad）告訴衛報：「我認為，這起化學攻擊是這個伊斯蘭共和國對勇敢反對強制戴頭巾、憾動（伊朗最高領袖）哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）這道『柏林圍牆』的女性進行的報復。」

「由於這個伊斯蘭伊朗政權仇視女孩和女人，我呼籲全球女性，尤其是女學生，替伊朗學生發聲，挺身要求民主國家領導人對一連串下毒事件予以譴責，並且將哈米尼政權孤立。」

「我稱之為生化恐怖主義，聯合國應該對此展開調查，需要由外部組織儘速就此進行調查。」（譯者：何宏儒/核稿：陳昱婷）1120228