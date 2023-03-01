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研究：每天快走11分鐘 可降低10%早逝可能

2023/3/1 13:46（3/1 14:22 更新）
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一項大型研究指出，若每天能少量運動，諸如快走11分鐘，就可降低10%的早逝可能。（圖取自Unsplash圖庫）
一項大型研究指出，若每天能少量運動，諸如快走11分鐘，就可降低10%的早逝可能。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社巴黎28日綜合外電報導）今天發布的大型研究指出，若每人每天能少量運動，諸如快走11分鐘，就可以避免1/10的早逝案例。

法新社報導，眾所周知，運動可以降低心臟疾病、癌症等主要死亡風險。但究竟需要多少的活動量才能產生影響，則尚不清楚。

因此，一個國際研究團隊彙總先前196份研究的結果，當中包括逾3000萬名研究對象，在這個主題得到迄今規模最大的審查報告之一。

研究人員在這項研究中計算出，若每人依照英國國民保健署（NHS）建議的運動量，即每週至少進行150分鐘中強度的運動，那麼約有1/6的早逝案例是可以避免的。

這項發表在「英國運動醫學雜誌」（British Journal of Sports Medicine）的大型研究分析還說，即便是上述運動量的一半，即每週75分鐘，或每天不到11分鐘，也可以防止1/10的早逝案例。這包括心臟疾病發病率降低17%，癌症降低7%。

對於很少或根本不從事身體鍛鍊的人來說，每天11分鐘就可降低早逝風險23%。

英國劍橋大學（Cambridge University）體能活動流行病學專家、此項研究的共同作者布拉吉（Soren Brage）告訴法新社，這是「非常好的消息」。

「你只需要每天騰出10分鐘多一點點的時間。」他說：「你甚至不必去健身房做這些類型活動，這是日常生活的一部分。」

布拉吉建議民眾在上班途中提早幾站下車，或改騎腳踏車回家。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1120301

刊登在British Journal of Sports Medicine期刊的研究：

Non-occupational physical activity and risk of cardiovascular disease, cancer and mortality outcomes: a dose–response meta-analysis of large prospective studies

#快走
#運動
#早逝
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