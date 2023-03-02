美網路安全戰略 點名中俄伊朗北韓為惡意行為者

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（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）白宮公布國家網路安全戰略，以確保美國民眾能有安全可靠的數位生態系統。戰略並點名中國、俄羅斯、伊朗與北韓為網路惡意行為者，利用先進網路能力，無視網路空間法治與人權。

白宮今天公布國家網路安全戰略（National Cybersecurity Strategy），將在未來的關鍵10年內，將網路空間視為工具，以確保所有美國民眾都能從安全可靠的數位生態系統中獲益。為此，必須重新平衡保衛網路空間責任，並在抵禦現今緊迫威脅的同時，進行戰略規劃與投資。

戰略指出，惡意網路行為從惡意破壞、間諜活動與盜竊智慧財產權，到對關鍵基礎設施的破壞性攻擊，再到勒索軟體攻擊，以及目的在破壞公眾對民主基礎信任的網路影響活動。這些攻擊性駭客工具與服務，過去僅少數資源充裕的國家或地區利用，現在則廣泛被使用。

戰略並點名中國、俄羅斯、伊朗、北韓與其他具有修正主義意圖的專制國家，正積極利用先進網絡能力追求與美國利益與國際準則背道而馳的目標，這些國家肆無忌憚地無視網路空間的法治與人權，正在威脅美國國家安全與經濟繁榮。

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談到中國時，戰略指出，中國現在是美國政府與私人部門網絡構成最廣泛、最活躍與最持久的威脅，且是唯一一個既有意重塑國際秩序，又有意重塑經濟、外交、軍事與科技能力的國家。過去10年，中國已將網路行動擴展至智慧財產權盜竊，成為美國最先進的戰略競爭對手，有能力威脅美國利益，並主導對全球發展至關重要的新興技術。

戰略指出，在成功利用網路作為監控國家與影響力支柱後，中國正在輸出數位威權主義願景，致力於按照其形象塑造全球網路，並在境外危害人權。（編輯：張芷瑄/黃自強）1120302