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射殺羅勃．甘迺迪被判有罪 席漢再次申請假釋被拒

2023/3/2 18:45
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（中央社洛杉磯1日綜合外電報導）被判1968年射殺美國前司法部長羅勃．甘迺迪（Robert Kennedy）有罪的男子席漢（Sirhan Sirhan），在加州提出的假釋申請今天再遭駁回，這是他爭取出獄的最近一次行動。

法新社報導，現年78歲的席漢已在監獄度過了50多年，儘管他是否真的行刺羅勃．甘迺迪存有疑點。這起刺殺案可能改變了美國政治走向。

羅勃．甘迺迪是遇刺身亡的前總統約翰．甘迺迪（John F. Kennedy）胞弟，羅勃．甘迺迪1968年在洛杉磯一家飯店中槍倒地時，正參加民主黨總統提名戰。

席漢最近一次假釋申請，今天遭加州假釋委員會駁回。

另一個委員會2021年8月曾批准席漢假釋，但當時加州州長紐松（Gavin Newsom）在次年1月推翻了這個決定。同為民主黨籍的紐松當時說，席漢「對公眾安全構成了過大威脅」。

紐松並說，他的決定考量到若干因素，「包括席漢不願承認罪責」。

席漢1969年被判有罪，儘管他認罪仍獲判死刑，稍後減為無期徒刑。（譯者：張佑之/核稿：嚴思祺）1120302

#席漢
#紐松
#加州
紐松
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