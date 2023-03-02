德總理和外長向中國喊話 不要軍援俄羅斯

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（中央社記者林育立柏林2日專電）德國總理蕭茲和外長貝爾伯克今天相繼向北京喊話，要求不要提供俄羅斯軍援，德國媒體報導中國考慮為俄國生產無人機。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天在國會進行施政報告時，首先肯定中國反對俄國在入侵烏克蘭時使用核武，為衝突降溫，並對北京提出的12點計畫當中的「反對使用核武」和「清楚表態反對使用生化武器」表示肯定。

他說，期待中國與主要當事者烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）直接討論這個計畫。

不過，蕭茲指出，中國日前在20國集團（G20）財長會議一改去年在峇里島峰會的立場，不願譴責俄國對烏克蘭發動的戰爭，「令人失望」。

20國集團外長會議今天在印度首都新德里舉行，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）利用與中國外長秦剛雙邊會談的機會，要求中國不要軍援俄羅斯。

「德通社」（DPA）報導，貝爾伯克表示，中國身為聯合國安理會常任理事國，任務是維護世界和平，而非「支持違背國際法的侵略戰爭」、例如供應武器或軍民兩用產品給俄羅斯。

貝爾伯克說，中方向她表示不會這樣做，這是好消息。

近來西方各國頻頻警告北京軍援俄羅斯的後果，最新一期德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，中國西安冰果智能航空科技公司正與俄羅斯軍方談判，打算協助俄國量產自殺式無人機。(編輯：韋樞)1120302