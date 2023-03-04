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美司法部長訪烏克蘭 矢言追究俄國戰爭罪犯責任

2023/3/4 17:55
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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）今天突然造訪烏克蘭，接受烏國司法部長邀請出席一場會議，他在會中承諾，對於「俄羅斯戰爭罪犯」的行為要向他們「追究責任」。

法新社報導，賈蘭德在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）舉行的「團結為正義會議」（United for Justice Conference）發言表示：「我們今日齊聚烏克蘭要團結一致清楚表達一個訊息：犯下這些罪行的人不會逍遙法外。」

美國司法部釋出的發言紀錄顯示，賈蘭德在會議中還說，美國與烏克蘭調查戰爭罪行的人員站在一起，他們在醫院、公寓大樓和學校等爆炸現場蒐集證據並建檔，以及從亂葬崗挖掘遺骸並加以研究，「為了替那些不再能夠說話的人說出他們的故事」。

賈蘭德指出，自從俄羅斯一年前開始對烏克蘭發動全面侵略以來，在當地犯下的暴行是第二次世界大戰以來所有衝突中規模最大的。

他還說，美國已經跟烏克蘭、立陶宛、波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞、斯洛伐克和羅馬尼亞簽署一份協議，這份協議「將強化我們追究俄羅斯戰爭罪犯責任的努力」。

這是俄烏戰爭去年2月爆發以來，賈蘭德第2度訪問烏克蘭。基於安全理由，這趟行程未在事前宣布。

美國持續協助烏克蘭調查戰爭罪行，賈蘭德本週也稱俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）是戰爭罪犯。（譯者：張正芊/核稿：陳彥鈞）1120304

#賈蘭德
#烏克蘭
#美國
賈蘭德
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