俄羅斯防長訪馬立波 官員被控藉重建當地牟利

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（中央社莫斯科6日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天宣布，防長蕭依古造訪慘遭戰火蹂躪的烏克蘭南部城市馬立波。俄軍一年前包圍這座城市、將它夷為平地並占領後，目前正在進行重建，但官員被控藉機中飽私囊。

法新社報導，俄國國防部表示，蕭依古（Sergei Shoigu）巡視這座港口城市，並視察國防部的重建工作，但未說明訪問時間。

蕭依古造訪軍方興建的一座醫療中心、緊急情況部的一處調度中心，以及一個蓋了十來棟5層樓住宅的新建區域。

俄羅斯去年全面入侵烏克蘭之初，對馬立波（Mariupol）發動焦土戰，摧毀當地的亞速鋼鐵廠（Azovstal），也就是烏軍在這座城市的最後據點。

與俄國異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）有關的調查團隊指稱，俄國國防部官員藉由馬立波重建工作來中飽私囊。納瓦尼現正遭到囚禁。

國防部昨天另表示，蕭依古視察烏克蘭東部的「指揮所」，並與派駐當地的俄軍見面。

在蕭依古造訪馬立波之際，俄軍正節節進逼烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut），這是俄羅斯全面入侵烏克蘭後歷時最久的一場戰役。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120306