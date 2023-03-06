紐約州羅徹斯特演唱會爆踩踏事故 1死8傷

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影片來源：Eyewitness News ABC7NY

（中央社紐約州羅徹斯特6日綜合外電報導）美國紐約州羅徹斯特（Rochester）昨夜一場演唱會發生踩踏悲劇，警方表示，群眾似乎因為擔心有人開槍而擠往出口，造成1人死亡、8人受傷。

美聯社報導，羅徹斯特警官亞當斯（Nicholas Adams）在發給美國廣播公司新聞網（ABC News）的聲明中表示，警方查無有人開槍的證據。

事發場地名為主街軍械庫（Main Street Armory），主要表演者是饒舌歌手GloRilla和Finesse2tymes。

警局表示，死者為一名33歲女性，另有兩人情況危急。

羅徹斯特地方報「民主紀事報」（Democrat and Chronicle）報導，另有6人乘坐私人車輛抵達醫院，傷勢並未危及性命。

亞當斯表示，警方在晚間11時左右接獲報案，稱場內有人開槍，隨後確認傷口並非槍傷。

亞當斯說：「這些傷口似乎是有人說聽到槍響之後，一大群人擠向出口所致。」（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1120306