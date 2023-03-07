日本首相岸田文雄盼下週會晤韓國總統尹錫悅 力拚改善兩國關係

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日本首相岸田文雄（左）希望在下週與韓國總統尹錫悅（右）舉行領導人峰會。（共同社）

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（中央社東京7日綜合外電報導）日本執政聯盟成員公明黨黨魁山口那津男今天宣布，首相岸田文雄希望在下週與韓國總統尹錫悅舉行領導人峰會。

路透社報導，公明黨代表（黨主席）山口那津男在記者會上說，「岸田首相曾表示，他希望最早在下週稍晚與韓國總統尹錫悅舉行峰會。」他還透露，首相希望看到東京和首爾在關係解凍上取得進展。

韓國方面昨天宣布，將透過私營公司資助的公共基金會向過去的強迫勞動受害者提供賠償。此舉旨在結束與日本的爭端，這場爭端導致兩國關係陷入緊張。

日本對此舉表示歡迎，部分強迫勞動受害者和韓國主要反對黨則譴責上述計畫。

日本共同社昨天報導，東京已將3月16日至17日定為尹錫悅到訪的可能日期。（譯者：施施/核稿：楊昭彥）1120307