美列車出軌致毒物外洩 主管機關調查鐵路公司

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）美國運輸監管機關今天宣布對諾福克南方鐵路公司的安全紀錄進行特別調查。一個月前，諾福克南方鐵路公司一列火車在俄亥俄州小鎮出軌導致有毒化學物質外洩。

法新社報導，美國國家運輸安全委員會（NTSB）在諾福克南方鐵路公司（Norfolk Southern Railway）一名員工今天死於工安事故後宣布了調查。這是該公司自2021年底以來發生的第3起類似事故。

國家運輸安全委員會表示，「鑑於最近諾福克南方鐵路公司事故的次數和嚴重性」，將針對這家公司的組織和安全文化進行調查。

國家運輸安全委員會指出諾福克南方鐵路公司近來發生5起重大事故：2021年12月以來3起工安相關死亡事故和今年兩起出軌事故。

諾福克南方鐵路公司因2月3日俄亥俄州東巴勒斯坦鎮（East Palestine）出軌事故招致廣泛批評，當時該公司一列貨運列車出軌導致有毒物質外洩，包括致癌化學物質氯乙烯。

事故引發火災，還對社區釋放了危險的煙霧和氣體。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120308