震災重建 歐洲復興開發銀行挹注土耳其488億元

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（中央社倫敦9日綜合外電報導）歐洲復興開發銀行（European Bank for Reconstruction and Development, EBRD）今天宣布，將在未來兩年於土耳其地震災區投入最多15億歐元（約新台幣488億元）。

法新社報導，總部位於倫敦的歐洲復興開發銀行在聲明中說，其因應措施包括「向當地銀行提供6億歐元信貸額度，用在土耳其南部直接受地震影響的企業和個人」。

歐洲復興開發銀行土耳其區域辦事處總處長圖爾克納（Arvid Tuerkner）說，該行隨時準備支持土耳其「私營部門的恢復和重建」。

聯合國7日說，2月6日的毀滅性地震和餘震單在土耳其就造成超過1000億美元的損失。

世界銀行（World Bank）上週預估，這場毀滅性的地震把整個城市夷為平地，在土耳其造成超過340億美元的損失，而災後重建費用可能是這個金額的2倍。

世界銀行估計，強震在土耳其鄰國敘利亞造成的損失將達到51億美元。（譯者：林沂鋒/核稿：嚴思祺）1120309