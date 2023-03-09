米格-29戰機是否援烏 斯洛伐克防長：該做決定了

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布拉第斯拉瓦9日綜合外電報導）斯洛伐克國防部長納德今天說，斯洛伐克必須就是否提供米格-29戰機給烏克蘭做出決定。納德指的是斯洛伐克去年夏天退役的11架戰機，但不是所有戰機都處於堪用狀態。

納德（Jaroslav Nad）在臉書（Facebook）發文說：「我認為該是做決定的時候了。烏克蘭人民正在死去，我們真的可以幫助他們，斯洛伐克沒有搞政治的餘地。」

納德指出，他在昨天歐盟（European Union）會議上與波蘭國防部長交談，並被告知華沙當局將同意聯合把米格-29戰機（MiG-29）交給烏克蘭。

向烏克蘭供應武器的西方國家到目前為止都拒絕提供戰機。波蘭政府曾表示，願意透過多個國家的聯盟方式提供戰機給烏克蘭。

波蘭總統幕僚長斯羅特（Pawel Szrot）今天告訴Radio Plus電台，戰機數量將少於波蘭承諾向烏克蘭交付的14輛德國製豹2式（Leopard 2）坦克。

斯羅特指出：「這肯定不會相當於轉讓的豹式坦克數量。我們肯定會在更廣泛的國際聯盟中這樣做。」

自從俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭以來，北大西洋公約組織（NATO）東側沿線的國家，例如波蘭和斯洛伐克，一直都是堅定支持烏克蘭的盟邦。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1120309