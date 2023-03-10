民調：近6成韓國人不滿徵用工解方 尹錫悅民調下跌

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（中央社記者廖禹揚首爾10日專電）韓國蓋洛普今天公布針對二戰徵用工賠償解方的民調結果，59%受調民眾對「日本未道歉及賠償」的解決方案表示反對；韓國總統尹錫悅支持率也較上週下跌2個百分點至34%。

民調機構韓國蓋洛普8到9日對韓國國內1002名18歲以上男女進行上述民調，僅35%受訪者「為韓日關係及國家利益贊成」韓國政府日前提出的解決方案，6%受訪者持保留意見。

韓國蓋洛普分析，贊成這次解決方案的受訪者多數為對尹錫悅施政表現持肯定態度，或為執政黨國民力量支持者；整體保守傾向及60歲以上受訪者約5成贊成，但反對占比也達到約4成，並非少數，顯示保守陣營意見並不一致。

同時，非執政黨支持者族群大多持反對意見。

韓國大法院（最高法院）在2018年判決15名二戰時期徵用工（日本企業強徵韓國勞工）對相關日企索賠案勝訴，但相關日企拒絕賠償，韓日關係因此降至冰點，爭端延宕至今，韓國政府日前就提出由韓國行政安全部轄下日治強制動員受害者支援財團，利用受惠浦項鋼鐵（POSCO）等約16個韓日請求權協定受惠韓企捐款支付賠償。

日本、美國政府都對韓國這次決定表示樂見，期待韓日關係回溫；但完全排除日本政府及企業的道歉、賠償方式在韓國國內引發爭議，多數受害勞工也拒絕這項解決方案。

此外，調查中也假設相關日企捐款用於韓國未來世代，是否可視為賠償，結果顯示約27%認同，64%認為不能視為賠償。對於是否應為快速改善韓日關係退讓，同樣有64%受訪者表示不認同，認為「若日本未改變態度，也沒必要急著改善」，認為應退讓者占比則為31%。

對於日本政府對歷史認知態度的看法，僅8%受訪者認為日方已在反省，高達85%認為「並非如此」。

尹錫悅政府近期對日本軟化態度也對支持度造成負面影響。調查顯示，尹錫悅施政支持度較上週下跌2個百分點，來到34%；負面評價則上升3個百分點至58%。

負面評價理由主要為「對日關係、強制動員賠償問題」（16%）、「外交」（13%）、「經濟、民生、物價」（10%）、「獨斷獨行」（6%）等。正面評價理由則有「工會因應」（17%）、「外交」（8%）、「對日關係改善」（7%）等。

韓國蓋洛普指出，本週對施政評價意見中提及日本、外交相關原因都較先前激增，顯見尹錫悅的三一節演說到本週宣布的徵用工賠償方案的影響。

韓國政府過去在紀念反日運動的三一節時，多會以強硬措辭要求日方就二戰歷史道歉，但尹錫悅在1日演說中絲毫未提及徵用工及慰安婦等敏感議題，並稱日本已從過去的侵略者轉變為韓國的合作夥伴，引起國內部分反對聲浪。

執政黨國民力量本週支持率下降1個百分點至38%，最大在野黨共同民主黨支持率則上升3個百分點至32%，在上週時隔8個月跌至3成以下後快速回升；此外正義黨占3%，無支持政黨者占25%。（編輯：黃自強）1120310