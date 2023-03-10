藏人抗暴64週年 旅印度藏人示威爭自由

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3月10日是流亡藏人的「西藏抗暴日」，約300名藏人在新德里發動示威，爭取西藏自由。中央社記者林行健新德里攝 112年3月10日

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（中央社記者林行健新德里10日專電）今天是流亡藏人的「西藏抗暴日」，約300名藏人在新德里發動示威，爭取西藏自由；印度上議院議員庫瑪在挺西藏的同時，也譴責中共對台灣的長期恫嚇。

示威遊行是由西藏青年大會（TYC）發起，流亡印度的老、中、青世代藏人、年輕學生以及僧人，揮舞象徵爭取西藏自由的雪山獅子旗，高舉「停止偷走藏童」、「停止採集藏人DNA」等標語，遊行至新德里的示威廣場。

西藏青年大會（TYC）會長貢布頓珠（Gonpo Dhondup）向中央社表示，今天是西藏抗暴第64週年的日子，流亡藏人要求中國停止繼續「非法占據西藏」，在印度的藏人會繼續抗爭，直到西藏的「合法獨立權」被恢復。

藏青會今天也發表聲明，譴責中共政權在西藏強行把藏童與家人分開，送往學校寄宿，只為消除藏人的文化與民族認同；此外中共還採集5歲以上藏人的DNA（去氧核糖核酸），以便日後監控。

聲明呼籲所有流亡藏人勇敢發聲，讓全世界民眾知道藏人的訴求以及西藏內部的情況。

藏青會今天下午在臉書網頁分享影片，約70名年輕藏人在中國駐印度大使館前示威，許多人因不聽警察阻攔而被抬走。

根據西藏人民議會的說法，1949年中國人民解放軍入侵西藏，1951年逼迫西藏簽訂「十七條協議」，後來卻撕毀條約內容。1959年共軍在拉薩進一步鎮壓藏人，試圖加害達賴喇嘛，藏人忍無可忍，當年3月10日挺身反抗。

另一方面，印度國會各黨派西藏論壇（APIPFT）召集人、上議院議員蘇吉．庫瑪（Sujeet Kumar），在示威活動上對於國際挺藏聲量漸小感到憂慮，鼓勵藏人利用所有機會發聲，重新喚起國際社會的關注。

庫瑪去年10月曾經訪問台灣，並參加玉山論壇，對台灣的民主成就以及風土民情留下深刻印象。他今天接受中央社訪問時，形容中國是對國際和平與穩定的「最大威脅」，並在挺藏人的同時，譴責中共持續恫嚇台灣。

他表示正在籌備成立印台國會友誼小組，也希望印台關係能更加親近。（編輯：黃自強）1120310

3月10日是流亡藏人的「西藏抗暴日」，流亡藏人在新德里示威爭取西藏自由，年輕一代藏人也參加。中央社記者林行健新德里攝 112年3月10日