尼加拉瓜與教廷關係惡化 傳奧蒂嘉下令關雙方使館

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（中央社梵蒂岡12日綜合外電報導）梵蒂岡消息人士今天表示，尼加拉瓜總統奧蒂嘉已經下令將教廷駐尼加拉瓜首都馬納瓜大使館，以及尼加拉瓜駐梵蒂岡大使館關閉。

路透社報導，尼加拉瓜暗示此舉為「中止」外交關係。天主教教宗方濟各（Pope Francis）日前將尼加拉瓜政府與獨裁政權相提並論。

梵蒂岡消息人士指出，儘管上述關閉使館之舉並不自動意味馬納瓜（Managua）當局與教廷關係完全中斷，但是那是朝向這種可能性的嚴肅步驟。

2018年爆發街頭抗爭後，尼加拉瓜下重手鎮壓異議人士，奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府從那時候以來就日益遭到國際孤立。

對奧蒂嘉直言不諱批判的主教阿爾瓦雷茲（Rolando Alvarez）上個月遭依叛國、破壞國家完整、散播假新聞等罪名判刑逾26年。

奧蒂嘉上個月釋放200多名政治犯，並將他們驅逐到美國。阿爾瓦雷茲當時拒絕登機，與這些人一同離開尼加拉瓜，之後就遭到定罪。

在拉丁美洲新聞媒體Infobae上週於3月13日教宗上任10週年前夕刊登的訪談中，方濟各將阿爾瓦雷茲繫獄一事與「1917年的共產主義獨裁和1935年的希特勒」相提並論。（譯者：何宏儒）1120313