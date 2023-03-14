為5月大選做準備 泰國總理擬20日解散國會

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（中央社記者呂欣憓曼谷14日專電）泰國將在5月迎來國會大選，總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）曾表示會提前解散國會，讓各政黨有時間衝刺5月的大選。總理府官員今天透露，解散國會的時間將會是3月20日。

本屆國會會期依法到3月23日，根據泰國憲法，國會休會後45天要舉行大選，選委會因此設定5月7日為大選日，依照選舉法規，有意參選眾議員的人如果要代表屬意的政黨參選，必須要在選舉日前90天就加入該政黨，若本屆國會依照法定會期到3月23日休會，政治人物必須在2月7日前加入所屬政黨。

但是如果國會提前解散，政治人物加入屬意政黨的期間就變成選舉日前30天，由於2月7日已經過去，因此不少有意轉換政黨的議員在期待帕拉育宣布提前解散國會，帕拉育在2月下旬曾表示會在3月提前解散國會，讓各政黨有充足時間準備大選。

一旦帕拉育宣布提前解散國會日期，則解散後45天到60天內必須舉行大選。

帕拉育上週曾暗示今天的內閣會議是他擔任總理任內最後一次的內閣會議，因此各界猜測今天會議結束後幾天內帕拉育就會宣佈解散國會。

民族報（The Nation）報導，總理府部長塔納功（Thanakorn Wangboonkongchana）今天出席內閣會議前面對媒體提問表示，帕拉育將在3月20日解散國會，今天的內閣會議就是帕拉育任內最後一次內閣會議。

泰國公視（Thai PBS）報導，面對即將到來的各式競選活動，選委會10日發信給各政黨，要求各政黨的執委會約束黨員，在競選活動時不可提到王室，否則依照政黨法，政黨的執委會將會被解散，執委會成員未來20年不得在政黨內擔任任何職務。（編輯：韋樞）1120314