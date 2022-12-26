泰國下任總理人選民調 戴克辛么女仍為首選

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（中央社曼谷26日綜合外電報導）泰國民調顯示，前總理暨億萬富豪戴克辛的么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）仍是下任總理首選，支持率是最接近對手、現任總理帕拉育的兩倍多。

路透社報導，貝東丹現年36歲，她的父親戴克辛（Thaksin Shinawatra）及姑姑盈拉（Yingluck Shinawatra）都曾任民選政府總理，且都是在政變中遭推翻。

根據泰國國立發展管理學院（National Institute of Development Administration,NIDA）民調，34%的受訪者視貝東丹為下任總理首選。

這份民調是在12月17至22日執行，對象是2000名選民，貝東丹的支持率在9月民調為21.6%，如今大幅上升至34%。9月時大多數選民都尚未決定屬意人選。

根據這份民調，現任總理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）的支持率也從10.1%進步至14.05%。帕拉育從2014年掌權至今，當年他擔任陸軍總司令時發動政變，推翻盈拉領導的政府 。

自2001年以來，戴克辛家族在泰國選舉證明具有巨大吸引力，同時也被視為民粹政治同義詞，在2001至2011年的選舉，民粹政治為戴克辛、盈拉及他們的盟友贏得鄉間窮人及都市勞工階級數以千萬計的選票。

在民調中支持貝東丹的受訪者表示，他們是因為她「所屬政黨的政策」，以及戴克辛家族先前的功績而支持她。

戴克辛及盈拉一直自我放逐，流亡海外，以避免入獄服軍政府統治期間法院對他們的判刑。（譯者：陳正健/核稿：陳政一）1111226