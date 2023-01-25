特派專欄 泰國5月大選多人爭總理 選情詭譎多變

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央社駐曼谷特派員呂欣憓/1月25日

泰國將在5月舉行國會議員選舉，今年選情詭譎多變，有意參選的政黨眾多，打算競逐總理的政治人物更不在少數，預料沒有政黨可拿下多數席次，仍要靠結盟才能執政。

最大變化來自於總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）的動向，2019年國會大選，帕拉育當時選擇代表公民力量黨（Palang Pracharath）競選總理，但當時沒有入黨，公民力量黨贏得最多席次，與泰自豪黨（Bhumjaithai）及民主黨（The Democrats）結盟組成聯合政府。

但今年1月9日，帕拉育決定加入新政黨團結建國黨（United Thai Nation），並將代表新政黨競選總理 ，公民力量黨則推派黨主席兼現任副總理普拉威（Prawit Wongsuwan）擔任總理參選人。

帕拉育、普拉威和內政部長阿努彭（Anupong Paochinda）被視為2014年泰國政變後軍政府的3根支柱，3人代軍方勢力在政壇的穩固結盟，儘管帕拉育再三強調與普拉威沒有問題，但帕拉育轉換政黨，將有政治實力的議員參選人帶到團結建國黨，帕拉育和普拉威此次分道揚鑣，恐為執政聯盟投下變數。

不只如此，2019年大選後，與公民力量黨結盟的泰自豪黨今年有更大野心，不甘於僅和其他政黨結盟，黨主席也是現任副總理兼公衛部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）喊話泰自豪黨不再當老二，要成為新執政聯盟的核心，他更不掩飾有意挑戰總理大位。

泰自豪黨近年吸收不少其他政黨的議員，阿努廷擔任公衛部長期間遇到COVID-19疫情，加上任內力推大麻合法化，大大提升他和泰自豪黨的聲量和關注度，不過大麻合法政策在泰國有爭議，缺乏配套措施，上路後亂象不斷，成為在野議員攻擊目標。

泰國前總理戴克辛的女兒貝東塔（持麥克風者），可能代表為泰黨角逐2023國會選舉的總理大位。圖為貝東塔1月15日在烏隆他尼府參加政黨活動。（為泰黨提供）中央社記者呂欣憓曼谷傳真 112年1月25日

在野黨部分，2019年後，多個政黨以為泰黨（Pheu Thai）為首組成在野聯盟，為泰黨今年有意推派前總理戴克辛的女兒貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）擔任總理參選人。為泰黨在泰國東北地區有廣大民意支持基礎，戴克辛具強大政治魅力和手腕，仍有不少支持者，支持戴克辛的選票可能轉向貝東塔。

戴克辛執政時期有不少爭議，反對戴克辛的民眾不在少數。若為泰黨推舉貝東塔，是利是弊有待觀察。

此外，2019年選舉擔任為泰黨首席戰略顧問及總理候選人的蘇達拉（Sudarat Keyuraphan）無預警退黨，加入泰建泰黨（Thai Sang Thai），也可能瓜分為泰黨票源。

在野聯盟另一大黨、2019年大放異彩的新政黨未來前進黨（Future Forward）因憲法法院裁定解散，黨主席他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）遭褫奪公權10年，未來前進黨議員只好轉入前進黨（Move Forward），以延續政治生命。

相較於他納通，前進黨黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）的舞台魅力稍弱，前進黨後續聲勢和關注度不如未來前進黨，前進黨本屆未必能像當年未來前進黨般能席捲年輕選票。

儘管有意參選政黨眾多，但新選制對大黨較有利，目前沒有一個政黨有絕對實力拿下國會多數。為了執政，預計政黨間將尋求最大利益而結盟。

泰國國會去年9月表決通過憲法修正案，恢復單一選區兩票制，眾議院區域候選人席次從目前的350席增至400席，依政黨全國總得票率分配的政黨名單席次由150席減為100席，改變後的選制預料對大黨較有利。（編輯：廖漢原）1120125